The Economist’e yazdı: 'Ekrem’i tutuklayarak demokrasiyi yenemezsiniz'

İngiltere merkezli The Economist gazetesi,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kaleme aldığı bir makaleye yer verdi. “Ekrem İmamoğlu’nun eşi, tutuklanmasının bir belediye başkanını nasıl harekete dönüştürdüğünü anlatıyor” başlıklı yazıda, Türkiye’de giderek otoriterleşen yönetim anlayışı eleştirildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dilek İmamoğlu, Türkiye’nin ekonomik kriz, hukukun üstünlüğünün çöküşü ve artan baskılarla boğuştuğunu belirterek, halkın değişim isteğinin giderek güçlendiğini ifade etti. “Ekrem’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, onu ve halkı sindirmeyi amaçlıyordu. Bunun yerine Türkiye’nin dört bir yanındaki insanları harekete geçirdiler” diyen İmamoğlu, bu sürecin demokrasinin geleceği açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı.





“EKREM İMAMOĞLU, MIİLYONLARIN ADİL YÖNETİM TALEBİNİ TEMSİL EDİYOR”

İmamoğlu’nun siyasi mücadelesine değinen Dilek İmamoğlu, Mart 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin elinden İstanbul’u alarak büyük bir siyasi zafer kazandığı ve o zamandan beri iki kez daha AKP’yi mağlup ettiğini, CHP’nin 2024 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasının halkın değişim isteğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.





Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının engellenmesi için yapılan itibarsızlaştırma kampanyalarına, hukuki engellere ve son olarak üniversite diplomasının geçersiz ilan edilmesi girişimine dikkat çeken İmamoğlu, sürecin halkta büyük bir tepki oluşturduğunu ifade etti.





"BİREYLERİ HAPSE ATARAK FİKİRLERİ SUSTURAMAZSINIZ"

Türkiye’nin ağır bir ekonomik ve siyasi krizden geçtiğini belirten İmamoğlu, halkın yaşadığı yoksulluk, bozulan eğitim sistemi ve ülkeden ayrılmak isteyen genç nüfusun artmasına dikkat çekti. Buna rağmen halkın umudunu kaybetmediğini söyleyen İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu, CHP’nin açık ön seçiminde 15 milyondan fazla kişinin desteğini aldı ve milyonlarca insanın adil yönetim talebini temsil ediyor” dedi.





Mücadelenin süreceğini belirten İmamoğlu, “Bireyleri hapse atarak fikirleri susturamazsınız. Türkiye, bu karanlık dönemden de demokratik iradesini koruyarak çıkacaktır” ifadelerini kullandı.



