The Economist: Erdoğan rakip gördüklerini yargıyı kullanarak tasfiye ediyor

Analizde, 40 binden fazla insanın PKK saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiği, Türkiye’nin güneydoğusunun hem çatışmalar hem de devletin uyguladığı sert askerî önlemlerle büyük yara aldığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e atıfla, terörle mücadelenin Türkiye’ye maliyetinin yaklaşık 1.8 trilyon doları bulduğu ifade edildi.



Barış sürecinin yeniden canlandığına işaret eden yazıda, yaz aylarında silah bırakma sürecinin ilerlemesinin beklendiği, kapsamlı bir af seçeneğinin de masada olduğu aktarıldı. Dergiye göre bu süreç yalnızca Türkiye içinde değil, Suriye’de PKK bağlantılı gruplarla olası yeni rejim arasında da tansiyonu düşürebilir.

Süreç otoriterliği perdelemek için mi kullanılıyor?



The Economist, Erdoğan’ın çözüm süreci adımlarını, artan baskıcı yönetim tarzını perdelemek için bir araç olarak kullanabileceği uyarısında bulundu. Erdoğan’ın anayasa değişikliği veya erken seçim seçenekleriyle iktidarda kalmayı planladığı, bu hedef doğrultusunda DEM Parti’ye bazı tavizler vererek desteğini almayı amaçladığı iddia edildi.