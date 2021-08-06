Samanyolu Haber /Gündem / The Economist: Yangınlarla birlikte Erdoğan’ın itibarı da kül oldu /06 Ağustos 2021 15:46

The Economist: Yangınlarla birlikte Erdoğan’ın itibarı da kül oldu

Türkiye'de 10 gündür devam eden orman yangınlarını yorumlayan The Economist dergisi, "Erdoğan, ülkesini sarsan krizler altında giderek daha fazla eziliyor. Yetenekli bir yönetici olarak bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarı kül oldu" değerlendirmesini yaptı.

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Londra Merkezli haftalık The Economist dergisi, “Türkiye’nin ölümcül yangınları Erdoğan üzerindeki baskıyı artırıyor” başlıklı yazısıda, “Bir zamanlar çam ormanları ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan Türkiye’nin sahil cenneti, dumanlar dağıldığında küle dönmüştü” ifadelerini kullandı.


‘ATEŞLER YAYILDI, HALK ÇARESİZ KALDI’ 

BBC Türkçe‘nin haberine göre; The Economist’in Türkiye’deki yangınlarla ilgili gözlemleri şöyle: “Ateşler tepeleri tırmandı, yayıldı, büyüdü ve rüzgarın da etkisiyle hızla kıyıya indi. Bazı yerlerde çaresiz halk, evlerine yaklaşan alevleri savuşturmak için plastik kovalara su doldurmak için denize koştu. Diğerleri hayatlarını kurtarmak için ya koştu ya da arabayla kaçtı. Gökyüzü griye, sonra turuncuya döndü.”


‘HÜKÜMET FELAKETE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI’ 

Hükümetin felakete hazırlıksız yakalandığı ve yerel halkın öfkeli olduğu ifade edilen yazı şöyle devam etti: “Felakete hazırlıksız yakalanan hükümet de baskıyı hissediyor. Yerel belediye başkanları yardım için yalvarırken, bakanlar çalışır durumda yangın söndürme uçakları olmadığını kabul ettiler ve gecikmeli olarak helikopterlere başvurdular. Uçaklardan sorumlu kurumun başkanı, krizin zirvesinde bir düğüne gittiğini itiraf etti. Türkiye sonunda Rusya, Azerbaycan ve AB’den gelen yardım tekliflerini kabul etti.

‘ERDOĞAN, KRİZLER ALTINDA GİDEREK DAHA FAZLA EZİLİYOR’ 

Destekçileri tarafından yetenekli bir yönetici olarak takdir edilen otoriter lider Erdoğan’ın yıldızı parlamadı. Erdoğan, ülkesini sarsan krizler altında giderek daha fazla eziliyor görünüyor. 31 Temmuz’da yangınların kuşattığı Marmaris’e geldi. Yerel sakinlere otobüsünden çay paketleri atarken konvoyu trafiği tıkadı. Günler sonra, hükümetin harap olan mülkleri yeniden inşa edeceğine ve evsiz kalanların kiralarını karşılayacağına söz verdi.”

‘HALK ÖFKELİ’ 

Ülkenin dört bir yanından gönüllüler ve itfaiyeciler, genellikle protestoculara karşı kullanılan TOMA’lar gibi akın etti. Yerel halk, hükümetin onları kaderlerine terk ettiği hissiyle çok öfkeli. Türkiye’de medyayı denetleyen kurul, feryatları bastırmak için bazı televizyon kanallarını yangınlarla ilgili ‘korku ve endişe’ yaymakla suçladı ve onları ‘en ağır yaptırımlarla’ tehdit etti.
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