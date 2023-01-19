Samanyolu Haber /Gündem / The Economist'ten çok sert Erdoğan kapağı: 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü' /19 Ocak 2023 23:05

The Economist'ten çok sert Erdoğan kapağı: 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'

The Economist dergisi 'Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir' başlıklı haberiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdı.

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İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi kapağına Türkiye'deki seçimleri ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Derginin kapağında "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu üzerine özel haber" ifadesi yer aldı. 

Kapak görselinde de Türk bayrağındaki hilalle Erdoğan'ın profili üst üste bindirildi.

Dergi "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı haberinde Erdoğan'ın tarihini 14 Mayıs olarak duyurduğu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine dışarıdan bakanların dikkat kesilmesi gerektiğini öne sürdü.

Türkiye'nin "giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimi altında felaketin eşiğinde olduğu" ifadelerine yer verilen haberde "Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın tutumu bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir" denildi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ
Dergiye ilk tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarında "Çirkin manşetler ve kışkırtıcı görseller, sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir, bu yüzden dahiyane pazarlama teknikleri için onları tebrik ediyoruz! Ancak izleyicilere bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sansasyonel bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Derginin editör ve yazarlarını "sözde" diye niteleyen Altun, 2016'daki darbe girişiminde Türk halkının "demokrasi mücadelesi" verdiğini, bunu The Economist'in görmezden geldiğini savundu ve bu durumun sözkonusu derginin "Erdoğan'a karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklandığını" ileri sürdü.

Altun "Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, kim sizi ciddiye alsın ki?" ifadelerini kullandı.



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