Samanyolu Haber /Dünya / The Guardian, artık X'te paylaşım yapmayacak /13 Kasım 2024 19:20

The Guardian, artık X'te paylaşım yapmayacak

The Guardian, artık sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayacağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak X platformunda sıkça karşılaşılan rahatsız edici içerikler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı paylaşımların artışı gösterildi.

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, resmi editöryal hesaplarından sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını bildirdi.

Gazeteden yapılan açıklamada, kullanıcıların The Guardian'a ait makaleleri söz konusu platformda paylaşmaya devam edebileceği, ancak kendi paylaşımlarını sonlandırma kararı aldığı bildirildi. Kararın gerekçesi olarak X platformunda sıkça karşılaşılan rahatsız edici içerikler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı paylaşımların artışı gösterildi.

"X, TOKSİK BİR MEDYA PLATFORMU"

Açıklamada, "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyanın yeni kitlelere ulaşmada önemli araç olabileceğini ancak X'in bu noktada daha az etkin rol oynamaya başladığına dikkati çekilen açıklamada, "Gazeteciliğimiz, sitemizde tüm okuyuculara açık ve tercihimiz, insanların theguardian.com'a gelerek çalışmalarımızı burada desteklemesi" denildi.

The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceğine işaret edildi.

Gazete, okuyucular tarafından finanse edilen iş modelinin sosyal medya platformlarının algoritmalarına bağımlı olmadığını vurguladı.
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