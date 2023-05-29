The Guardian: 'Batı ikilemde kaldı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden İngiliz gazetesi The Guardian "Erdoğan Türkiye'deki 20 yıllık iktidarını uzatırken Batı korku ve umut arasında kaldı" başlıklı bir analiz yayımladı.







The Guardian'ın analizinde ''Batı, bir yandan, Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kullanarak NATO'nun kurucu üyesi Türkiye'yi, liberal ve laik Batı'dan daha da uzaklaştıracağından korkuyor. Bir yandan da yeniden aday olamayacağı için milliyetçi seçmen kitlesine hitap etmek zorunda kalmayacağını ve dış politikasını kendi korumak üzerine şekillendireceğini umuyor" değerlendirmesi yer aldı.





"Erdoğan'ın vereceği kararların öneminin, sadece Türkiye, NATO ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bittikten sonra ortaya çıkacak düzen için olmadığını" belirten The Guardian, "Asıl mesele, Putin'in ağına Erdoğan'ın düşmesini engellemek" dedi.





The Guardian, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ABD'ye ve Batı'ya yönelik söylemlerine ilişkin "Kampanya sırasında batı yanlısı eğilimler gösteren herkesin hain olduğunu söyledi. Belki bu sadece bir kampanya söylemiydi, ancak Türkiye'deki zihniyeti gösteriyor" ifadesinde bulundu.





"BİZE GÜVENCE VERİLDİ"

The Guardian, Erdoğan'ın ilk sınavının, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesinde olacağını ve Türkiye'nin uyguladığı "İsveç'in NATO'ya üyeliği vetosunu kaldırması isteneceği" yorumunda bulundu.





"Joe Biden'ın, Erdoğan'ı otokrat olarak nitelemesine rağmen, engeli kaldırmaya, 20 milyar dolarlık F-16 jetlerinin satışını onaylamaya ve Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya istekli" olduğunu belirten İngiliz gazete, Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komitesi başkanı Michael McCaul'un "İsveç-NATO sorunu çözüldüğü sürece satışı onaylamaya hazırız" sözlerini aktardı.





Analizde ayrıca, McCaul'un, "Seçimden sonra, kazanan kim olursa olsun, İsveç'in bir NATO müttefiki olarak tanınacağı konusunda bize güvence verildi" ifadeleri aktarıldı.





"Washington, Türkiye'ye yaptırım uygulanması durumunda, Erdoğan'ın Putin'in ağına takılacağı korkusu sebebiyle yaptırım uygulamak istemiyor" yorumunda bulunulan analizde, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamak istemediği belirtildi.





Analizde ayrıca, şu değerlendirmeler de yer aldı:





"Batı, Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Suriye, Mısır ve Ermenistan gibi komşularıyla tansiyonu düşürme planlarını destekliyor. (Türkiye'nin) Askıya alınan AB üyeliği talebi askıdaki tepside tozlanmaya devam edebilir"