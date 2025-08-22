The Guardian İsrail ordu istihbaratının gizli bilgilerini yayınladı, gerçekler ifşa oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, Tel Aviv yönetiminin tamamen işgal kararıyla beraber zulüm daha da arttı. İsrail'in işlediği savaş suçlarının akıbeti merak konusuyken, The Guardian gazetesi, Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesi ve Local Call yayın organıyla yaptığı ortak çalışmayla İsrail askeri istihbaratının gizli veri tabanına ulaşarak önemli bilgileri deşifre etti.





Verilere göre İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen her 6 Filistinliden 5'i sivil. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, mayıs ayında, 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, İsrail askeri istihbaratının verilerinde adı geçen "savaşçılar" bu sayının sadece yüzde 17'sini oluşturuyor. Bu da ölenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğu demek.





'GÜVENDİKLERİ KAYNAĞI YALANLIYORLAR'

Veri tabanına göre Mayıs 2025 itibarıyla Gazze'de "ölü" veya "muhtemelen ölü" "savaşçıların" sayısı 8 bin 900. Diğer yandan bu verilere göre Gazze'de İsrail ordusunun "silahlı" olarak kabul ettiği ve hala hayatta olan yaklaşık 40 bin kişi var.





Veri tabanını yakından bilen çok sayıda istihbarat kaynağı, ordunun bu arşivi "silahlı kişi kayıplarının tek resmi kaydı olarak gördüğünü" söyledi. Local Call'un haberine göre İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verdiği rakamları da güvenilir buluyor. Ancak İsrailli yetkililer, bu rakamları "propaganda" diye nitelendirip sürekli olarak reddediyor.





'ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA TERÖRİST OLUYORLAR'

Dünya genelinde sivil kayıpları takip eden İsveç merkezli Uppsala Çatışma Veri Programı'ndan (UCDP) Therese Pettersson, Gazze'de ölen sivillerin oranının "olağanüstü yüksek" olduğunu söyledi. Pettersson, "Başka bir çatışmada belirli bir şehri veya savaşı ele alırsanız, benzer oranlar bulabilirsiniz, ancak genel olarak bu çok nadirdir" diye konuştu.





İsrailli bir istihbarat kaynağı, The Guardian'a verdiği demeçte, "İnsanlar öldürüldükten sonra terörist diye tanımlanıyor. Orduyu dinleseydim bölgedeki Hamas militanlarının yüzde 200'ünü öldürdüğümüz sonucuna varırdım" dedi.