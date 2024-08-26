The Guardian: Kiev, Rusya’nın derinliklerini vurma hazırlığında

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Gazeteye göre Ukraynalı yetkililer, Rusya ile müzakerelerin başlamasını sağlamak amacıyla Rusya topraklarına yönelik stratejik noktalara saldırı planlaması yapıyor.



Konuya ilişkin haberde bu stratejinin yüksek riskler taşıdığı ve henüz ABD’den tam destek alınamadığı yazıyor.



Bu saldırının amacı, Rusya’nın stratejik tesislerinin savunmasızlığını göstermek ve bu sayede Rusya’yı müzakere masasına çekmek.

Ancak bu tür bir strateji, olası tırmanma riskleri taşıyor ve ABD’nin desteğini almadığı için henüz uygulamaya konulmadı.



Ukrayna’nın bu planı, İngiltere’nin Storm Shadow füzelerini kullanarak gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. Ancak bu füzelerde Amerikan bileşenleri bulunduğu için Birleşik Krallık, Kiev’in bu füzeleri kullanabilmesi için ABD’den izin istedi.



Şu ana kadar bu talebe resmi bir yanıt verilmedi. İngiliz yetkililer, yanıtın gecikmesini bürokratik sebeplere ya da ABD’nin Rusya’nın Kursk bölgesindeki durumu izlemek istemesine bağlıyor. Pentagon yetkilileri ise bu tür bir saldırının çatışmayı tırmandırma riskinden endişe duyduklarını ifade etti.



Ayrıca, Storm Shadow füzelerinin uzun menzilli hedeflerde yeterince isabetli olamayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerikan yetkililer, Kiev’in kaybettiği bölgeleri geri almak için bu tür füzelerin kullanımının bir ön koşul olmadığına inanıyor.