Samanyolu Haber /Dünya / The Guardian: Kiev, Rusya’nın derinliklerini vurma hazırlığında /26 Ağustos 2024 14:45

The Guardian: Kiev, Rusya’nın derinliklerini vurma hazırlığında

The Guardian’a gazetesi Kiev’in İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak Rusya’nın derinliklerini vurma hazırlığında olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Gazeteye göre Ukraynalı yetkililer, Rusya ile müzakerelerin başlamasını sağlamak amacıyla Rusya topraklarına yönelik stratejik noktalara saldırı planlaması yapıyor.

Konuya ilişkin haberde bu stratejinin yüksek riskler taşıdığı ve henüz ABD’den tam destek alınamadığı yazıyor.

Bu saldırının amacı, Rusya’nın stratejik tesislerinin savunmasızlığını göstermek ve bu sayede Rusya’yı müzakere masasına çekmek.
Ancak bu tür bir strateji, olası tırmanma riskleri taşıyor ve ABD’nin desteğini almadığı için henüz uygulamaya konulmadı.

Ukrayna’nın bu planı, İngiltere’nin Storm Shadow füzelerini kullanarak gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. Ancak bu füzelerde Amerikan bileşenleri bulunduğu için Birleşik Krallık, Kiev’in bu füzeleri kullanabilmesi için ABD’den izin istedi.

Şu ana kadar bu talebe resmi bir yanıt verilmedi. İngiliz yetkililer, yanıtın gecikmesini bürokratik sebeplere ya da ABD’nin Rusya’nın Kursk bölgesindeki durumu izlemek istemesine bağlıyor. Pentagon yetkilileri ise bu tür bir saldırının çatışmayı tırmandırma riskinden endişe duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, Storm Shadow füzelerinin uzun menzilli hedeflerde yeterince isabetli olamayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerikan yetkililer, Kiev’in kaybettiği bölgeleri geri almak için bu tür füzelerin kullanımının bir ön koşul olmadığına inanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:12