The Guardian okulun başarısına dikkat çekti: Amtiy Kolej’nin 3 öğrencisine ‘Başbakanlık özel ödülü’

Zafer POLAT-ZAMAN-Avustralya







Avustralya’da Üniversite sınav sonuçları açıklandı. NSW Eyaleti’inde, liseyi bitirip bir yüksek öğretim programına geçişi sağlayan HSC sınav sonuçları açıklandı. Buna göre; her yıl yeni bir başarıya imza atan Amity Eğitim Kurumları öğrencileri, önemli bir başarıya daha imza atarak, ‘Başbakanlık Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca, Amtiy’nin her beş öğrencisinden biri 90'ın üzerinde puan alırken, Talhah Raza, üniversite sınavında en yüksek skor olan 99.95’lik ATAR puanıyla, 20 bin öğrenci arasında biyoloji dalında, Türkçe ’de Kerime Yazıcı eyalet birincileri oldu.





BAŞBAKAN MİNNS’DEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE:

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından NSW Eyalet Başbakanı Chriss Minns ve Federal Eğitim Bakanı Jason Clare, yüksek performans gösteren eğitim kurumlarını, öğrenci ve velileri ayrı ayrı tebrik etti. Başbakan Chris Minns, sonuçların açıklanmasının öğrenciler açısından önemli bir kilometre taş olduğunu söyledi. Minns "Bugünkü sonuçlar istediğiniz gibi olmasa da, bunun yolculuğunuzda sadece bir adım olduğunu ve başarıya giden birçok yol olduğunu unutmayın" dedi.Eğitim Bakanı Jason Clare ise, istedikleri puanı alamayan öğrencilere hitap ederek, bunun dünyanın sonu olmadığını söyledi. Başarılı öğrencilere ise; üniversiteye girdikten sonra ders değiştirebileceklerini ve hayatta farklı şeyler yapmaya karar verebileceğinizi hatırlattı.









THE GUARDİN, AMİTY’NİN BAŞARISINI DİKKAT ÇEKTİ:

The Guardian Gazetesi, Üniversiteye giriş sınavında adeta tulum çıkararak üstün başarı sağlayan ve eyalet çapında Biyoloji ve Türkçe dallarında birincilik çıkaran Amity Koleji’nin, eyalet çapındaki başarısını ve okullar arasındaki performansa dikkat çekti.Okulun başarısını takdir eden gazete, Amity Koleji’nin, Üniversite Kabul Merkezi (UAC)'nin belirlediği ‘en iyi performans gösterenler okullar’ listesine girdiğinin altını çizdi.

AMİTY, EYALET BİRİNCİLİĞİNİ ÇIKARARAK, BAŞARISINI TAÇLANDIRDI:

Amity’li öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi büyük sevince dönüştü. Bu sene mezun öğrencilerden 31’nin, Avustralya Yükseköğretim Giriş Puanı (ATAR) sınavında 90'ın üzerinde puan alarak, eğitimdeki başarısını taçlandırdı. Buna göre; Koejin, her beş öğrencisinden biri 90'ın üzerinde puan alırken, Talhah Raza, üniversite sınavında en yüksek skor 99.95’lik ATAR puanıyla, 20 bin öğrenci arasında biyoloji dalında, Türkçe ’de Kerime Yazıcı eyalet birincisi olurken, Murat Yılmaz ise 3. oldu. Bu arada kız lisesi birincilikle bitiren Hanne Kocadag da 99.25'lik ATAR elde ederek, önemli başarıya imza atarken, nu yakından takip eden Tahir Rana ve Soha Fayaz da ‘Başbakanlık özel ödülüne” layık görüldüler.









KOCA:BAŞARI, VERİLEN ÇABANIN YANSIMASI:

2023 HSC’de elde edilen başarının gurur verici olduğunu, belirten Amity Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Koca, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti. Genel Müdür Koca; “Bu sonuçlar, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin, kararlı çabasının bir yansımasıdır. Bu aynı zamanda, öğretmenlerimizin özverisi, öğrencilerimizi dinamik ve zorlu bir geleceğe hazırlama misyonumuzun temelini oluşturuyor." dedi.





BU YIL KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI:

Öte yandan bu yıl ATAR puanının ortalama olarak 71,05 olurken, 2022'ye göre biraz düşüşün yaşandığı kaydedilirken, kız öğrencilerin ise; genel olarak erkek öğrencilere oranla daha yüksek büşürı sergilediği belirtildi. Buna göre; eyalet çapında bu yıl mezun olan 67 bin 234 öğrenciden 55 bin 523’ü öğrenci, ATAR (Avustralya Yüksek Öğrenim Kabul) bariyerini geçti. Üniversite kabul merkezi (UAC) sonuçları web sitesinde online olarak yayınlınlayarak; öğrencilerin yaklaşık %17,5'i 90 veya üzeri ATAR puanı alırken, %35'i en az % 80, yarısından biraz fazlası ise en az %70 Atar puanı aldığı açıkladı.



