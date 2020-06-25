Samanyolu Haber /Sağlık / The Guardian olası senaryoyu yazdı /25 Haziran 2020 19:11

The Guardian olası senaryoyu yazdı

Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinden topladığı veriler ile yapılan analize göre, tedbirlerdeki aşırı gevşeme 10 ülkede corona virüsü salgınının ikinci dalgasının başlamasına neden olabilir.

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The Guardian gazetesinin derlediği bilgilere göre, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki 10 ülkede corona virüsüne karşı yaşanacak aşırı rahatlama salgında ikinci perdeyi başlatabilir.

Oxford Üniversitesi’nin salgın boyunca dünya üzerindeki bölgelerden topladığı verilere dayanan analize göre salgının en fazla yayıldığı ABD başta olmak üzere İran, Almanya ve İsviçre’de ikinci dalganın gelme olasılığı diğer ülkelere göre daha yüksek durumda.

Haftalar geçtikçe gevşetilen tedbirlerin giderek daha tehlikeli bir ortam yaratabileceği belirtilen analizde, R değerinin artış gösterdiği Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde ikinci dalganın başlamasının olası olduğu ifade edildi.

Ülkeler ekonomik bazı sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle hayatın normale dönmesi için çaba sarf ederken analize göre tespit edilen 10 ülkede ikinci dalganın görülmesi diğerlerine göre daha olası durumda.

Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan.

Bu ülkeler içinde İran ve Suudi Arabistan’da görülen vakalar son haftalarda büyük artış gösterirken Almanya’da da geçtiğimiz hafta vakalar artmaya başlamıştı.

Artan vakalar sonrasında Almanya’da alınan bazı katı tedbirlerin sürelerinin uzatılmasında karar kılınmıştı.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Analizde tedbirlerin gevşetilmesine ya da çok az tedbir alınmasına rağmen büyük bir artışın yaşanmadığı ülkelere de yer verildi.Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda bu ülkeler arasında sayıldı.
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