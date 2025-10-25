Samanyolu Haber /Gündem / The Guardian: Türkiye, Gazze’den İsrail’in itirazıyla dışlanacak /25 Ekim 2025 15:45

The Guardian: Türkiye, Gazze’den İsrail’in itirazıyla dışlanacak

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail’in itirazı üzerine Türkiye’nin Gazze için kurulacak 5 bin kişilik çok uluslu askerî güçten dışlanacağını duyurdu. Türkiye, asker gönderme hazırlığını açıklamasına rağmen İsrail onay vermedi.

SHABER3.COM

Erdoğan ve Trump'ın da olduğu liderler Mısır'da buluştu. (Fotoğraf: Evan Vucci / POOL / AFP)

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’de büyük çaplı yeniden inşa çalışmalarının başlatılması sırasında oluşabilecek güvenlik boşluğunu önlemek için kurulacak çok uluslu gücün, İsrail’in kabul edebileceği nitelikte olması gerektiğini belirtti.

Türkiye asker göndermeye hazır olduğunu açıklasa da, İsrail Türk askerlerinin güce katılmasına onay vermedi. Bunun sonucunda Türkiye, 5 bin kişilik Gazze Görev Gücü’nden dışlanacak.

ÇOK ULUSLU GÜCÜN KOORDİNASYONU

Gazze gücünün yönetiminin Mısır tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer katkı sağlayıcı ülkeler, gücün BM barış gücü olmasa bile, BM Güvenlik Konseyi’nden yetki almasını tercih ediyor.

Güç, Hamas’ı silahsızlandırmak ve geçici Filistin hükümetinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilecek. İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat kasabasında bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile de koordinasyon sağlanacak.

TÜRK AFET UZMANLARI HÂLÂ BEKLEMEDE

Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle, Gazze’de Filistinli ve İsrailli cesetlerin bulunmasına destek vermek üzere gönderilen Türk afet müdahale ekipleri, perşembe günü Mısır sınırına yakın bir bölgede bekliyor.

AFAD’ın 81 kişilik ekibi, yaşam tespit cihazları ve eğitimli arama köpekleriyle bölgeye girebilmek için İsrail’in giriş iznini bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber The Guardian: Türkiye, Gazze’den İsrail’in itirazıyla... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:50