The Guardian: Türkiye, Gazze’den İsrail’in itirazıyla dışlanacak





ÇOK ULUSLU GÜCÜN KOORDİNASYONU

Güç, Hamas’ı silahsızlandırmak ve geçici Filistin hükümetinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilecek. İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat kasabasında bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile de koordinasyon sağlanacak.





Erdoğan ve Trump'ın da olduğu liderler Mısır'da buluştu. (Fotoğraf: Evan Vucci / POOL / AFP)The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’de büyük çaplı yeniden inşa çalışmalarının başlatılması sırasında oluşabilecek güvenlik boşluğunu önlemek için kurulacak çok uluslu gücün, İsrail’in kabul edebileceği nitelikte olması gerektiğini belirtti.Türkiye asker göndermeye hazır olduğunu açıklasa da, İsrail Türk askerlerinin güce katılmasına onay vermedi. Bunun sonucunda Türkiye, 5 bin kişilik Gazze Görev Gücü’nden dışlanacak.Gazze gücünün yönetiminin Mısır tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer katkı sağlayıcı ülkeler, gücün BM barış gücü olmasa bile, BM Güvenlik Konseyi’nden yetki almasını tercih ediyor.Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle, Gazze’de Filistinli ve İsrailli cesetlerin bulunmasına destek vermek üzere gönderilen Türk afet müdahale ekipleri, perşembe günü Mısır sınırına yakın bir bölgede bekliyor.AFAD’ın 81 kişilik ekibi, yaşam tespit cihazları ve eğitimli arama köpekleriyle bölgeye girebilmek için İsrail’in giriş iznini bekliyor.