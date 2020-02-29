Samanyolu Haber /Gündem / The Guardian yazdı /29 Şubat 2020 17:58

The Guardian yazdı

Rusya, İdlib'deki saldırıda hiçbir şekilde yer almadıklarını açıklamalarına karşılık, İngiliz gazetesinden tam tersi bir iddia geldi.Dünya basınında geniş yankı uyandıran Türk askerlerine yönelik saldırı sonrası gözler Rusya'ya çevrilmişti.

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Moskova'dan gelen açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı" denilmişti. Ancak, İngiliz medyasında saldırının Rus jetlerince yapıldığı iddiası yer aldı. 

THE GUARDIAN: SALDIRIYI RUS JETLERİ YAPTI 

The Guardian gazetesi, Türk yetkililerin saldırı için Suriye rejimini suçladığını aktardı. İdlib'deki çeşitli kaynaklara işaret edilen haberde, 33 Türk askerinin şehit düştüğü saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi. 

Aynı şekilde, New York Times gazetesi de söz konusu saldırının, Suriye'de savaşın gidişatını değiştirebileceğini yazdı. Gazetede, son haftalarda bölgedeki hava saldırılarının çoğunu Rus jetlerinin yaptığına dikkat çekildi.
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