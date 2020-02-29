The Guardian yazdı

Moskova'dan gelen açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı" denilmişti. Ancak, İngiliz medyasında saldırının Rus jetlerince yapıldığı iddiası yer aldı.
THE GUARDIAN: SALDIRIYI RUS JETLERİ YAPTI
The Guardian gazetesi, Türk yetkililerin saldırı için Suriye rejimini suçladığını aktardı. İdlib'deki çeşitli kaynaklara işaret edilen haberde, 33 Türk askerinin şehit düştüğü saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.
Aynı şekilde, New York Times gazetesi de söz konusu saldırının, Suriye'de savaşın gidişatını değiştirebileceğini yazdı. Gazetede, son haftalarda bölgedeki hava saldırılarının çoğunu Rus jetlerinin yaptığına dikkat çekildi.