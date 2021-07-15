The Guardian'dan flaş iddia

Gazetede yer alan belgeye göre, Trump "fevri, zihinsel olarak dengesiz ve aşağılık kompleksi çeken dengesiz bir birey" olarak tanımlanıyor.Bağımsız uzmanlar bu belgelerin gerçek olduğunu söylerken, Kremlin tüm iddiaları reddediyor.





Habere göre, sözü edilen ulusal güvenlik konseyi kapalı oturumu 22 Ocak 2016'da Rusya cumhurbaşkanı, ülkenin en üst düzey istihbarat şefleri ve üst düzey bakanların katılımıyla gerçekleşti. İddiaya göre toplantıda, Putin'in imzasını taşıyan bir kararname ile üç Rus istihbarat örgütüne, 2016 seçimlerinde Trump'ı desteklemenin pratik yollarını bulmaları emredildi.