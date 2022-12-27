The New York Times adım adım revani tarifi verdi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times okurlarıyla revani tarifi paylaştı. Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.







Independent Türkçe'deki habere göre revaninin cheesecake'e benzediğini söyleyen Clark, "Revani daha hafif ve daha taze, daha keskin bir tada sahip" dedi.





"Türk yoğurtlu keki" diye anılan tatlının tarifi şöyle:





Tepsiyi yağlamak için tereyağı



4 yumurta. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılmalı

Yarım su bardağı/100 gram toz şeker

3 yemek kaşığı un

1,5 bardak/400 gram tam yağlı yoğurt

Suyu sıkılmış ve kabuğu rendelenmiş bir limon

İsteğe bağlı bir tutam tuz





Yapılış:



1. ADIM: Fırını 175 derecede ısıtın. Tepsiyi yağlayın.







2. ADIM: Mikserle yumurta akını köpürene kadar 1-2 dakika orta-düşük hızda çırpın. Hızı yavaşta orta-yüksek seviyeye çıkarın. Yumurta aklarını yumuşak bir kıvama gelene kadar yaklaşık üç dakika daha çırpıp kenara koyun.





3. ADIM: Farklı bir kapta yumurta sarısını ve şekerini mikserle karıştırın. Kabarana kadar yaklaşık üç dakika boyunca orta-yüksek hızda karıştırın. Hızı orta seviyeye düşürüp un, yoğurt, limon kabuğu rendeyle limon suyunu atıp tamamen karışana kadar çırpın. Arzu edenler bir tutam tuz da katabilir.





4. ADIM: Yumurta aklarının yarısını, yumurta sarısıyla yoğurt karışımına koyup yavaşça karıştırın. Bunun ardından kasede kalan beyazları da karışıma katıp karıştırın.





5. ADIM: Hamuru tavaya döküp pürüzsüz bir şekilde düz bir tabaka haline getirin. Tatlının üstü altın rengine yakın kahverengiye bürünene ve kabarana kadar, 40-55 dakika pişirin. Bunun ardından tatlı biraz soğuttuktan sonra kesebilirsiniz.





Revani ılık veya soğuk servis edilebilir.