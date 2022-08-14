Samanyolu Haber /Gündem / The New York Times'da dikkat çeken Erdoğan haberi /14 Ağustos 2022 16:51

The New York Times'da dikkat çeken Erdoğan haberi

Türkiye ile Rusya arasında son dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden yürüyen yakın ilişkiler The New York Times gazetesinde tekrar analiz edildi.

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AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden yürüyen yakın ilişkilerin ele alındığı Steven Erlanger'ın kaleme aldığı The New York Times'daki haberde, söz konusu ilişkilerin boyutuna dikakt çekildiği aktarıldı.

İki ülke arasında sorunların olmasına rağmen ortak çıkarlara odaklanıldığı fikri ileri sürüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre dünyanın en prestijli gazetelerinden The New York Times, son dönemde yakın ilişki içerisinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiyi mercek altına aldığı bir analiz yayımladı. Steven Erlanger'ın kaleme aldığı haberde, Erdoğan ve Putin'in "ortak çıkarları" adına bu ilişkiyi sürdürdükleri vurgulandı.

New York Times, "Erdoğan gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde ekonomik krizle, yüzde 80’lere ulaşan enflasyon ve merkez bankasında döviz sıkıntısıyla birlikte siyasi zorluk yaşıyor. Putin’in de kendi dertleri var, Ukrayna’daki savaş, sert yaptırımlar gibi" değerlendirmesi yer aldı.

Analizde Erdoğan ve Putin arasındaki yakınlığın NATO müttefikleri arasında rahatsızlık meydana getirdiği belirtildi. Erlanger, "Erdoğan için bu ilişkiden elde edeceği çıkar merkez bankasına nakit akışı, ucuz enerji, küresel anlamda önem, büyük ihracat pazarı, Rusya ile turizmin gelişmesi ve en önemlisi de Rusya’nın Suriye’deki Kürt ayrılıkçılara karşı mücadeleye destek vermesi" yorumunu yaptı. 'Erdoğan bütün seçeneklerini açık tutuyor'

"ERDOĞAN BÜTÜN SEÇENEKLERİ AÇIK TUTUYOR"

Her iki ismin de İngilizce "hem dost hem düşman" anlamına gelen "frenemy" olduğunu söyleyen makale, Erdoğan’ın İran’ın başkenti Tahran’da Putin’i beklettiğini ve iki ülkenin farklı cephelerde karşı karşıya olduğunu aktardı.
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