The New York Times'tan Ahmet Altan ile röportaj

Kıdemli New York Times muhabiri Rod Nordland, tutuklu gazeteci-yazar Ahmet Altan ile röportaj yaptı. 24 Ekim’de yayınlanan röportaj Türkiye’ye girmesi yasaklanan Nordland ile Altan arasındaki “hapishaneden kaçırılmış soru-cevaplarla” yapıldı.





Nordland, röportajın, aynı zamanda Altan’ın son kitabı olan “I Will Never See the World Again / Dünyayı Bir Daha Asla Görmeyeceğim” isimli kitabının da çevirisini yapan Yasemin Çongar’In vasıtasıyla gerçekleştirildiğini yazdı.





MÜLAKATI YAPAN GAZETECİ NORDLAND: BANA DA BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONULDU





Kendisine beyin tümörü teşhisi konduğunu belirten Nordland “Sayın Altan ile aramda özel bir empati hissediyorum. Çünkü ben de bir müebbet cezayla karşı karşıyayım -genellikle ölümcül olan bir beyin tümörü şeklinde ortaya çıkan tedavisi olmayan bir hastalık- fakat benim durumumda en azından intikamcı hemşerimdense sağlığı, Tanrı’yı ya da kötü şansı suçlayabiliyorum.” diye yazdı.





Röportajda Altan, kâğıt ve kalemlerine el konmadığını, fakat olur da yazdıklarına el koyarlarsa diye yazdığı her bir kelimeyi nasıl ezberlediğini anlattı: “Bir nesir oluşturulurken hapishane avlusunda cümleleri aklımda tekrarlayarak dolaşıyorum. Ta ki ezberleyene kadar. Eğer kâğıtlarıma el koyarlarsa, böylece işin kendisi tamamen yok olmayacak. Bu kolay bir şey değil, fakat üç yılda alıştım artık.”





"BU KALIN DUVARLARIN ARKASINDA YAZMAK BENİ ÖZGÜRLEŞTİRİYOR"





Nordland, röportajında, “Bu kalın duvarlar arasında yazmak beni özgürleştiriyor.” diyen Altan’ın 212 sayfalık kitabını “bir umutsuzluk haykırışındansa acımasız gerçeklerin” beyanı olduğunu ifade etti, Altan’ın “Ben hiç hapishanede uyanmadım, bir kere bile. Ben bu hapishane hücresinden yazıyorum, fakat hapis değilim. Ben yazarım.” sözlerine yer verdi.