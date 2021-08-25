Samanyolu Haber /Kültür / The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti /25 Ağustos 2021 09:55

The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Watts, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle grubun sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması planlanan konser turuna katılmayacağını duyurmuştu.

Yapımcı ve Watts ailesinin yakın dostu Bernard Doherty, efsanevi müzisyenin Londra'daki bir hastanede, "aile üyeleri yanındayken huzur içinde vefat ettiğini" belirtirken, "Charlie, sevgiyle dolu bir eş, baba ve dedeydi. O, döneminin en iyi davulcuları arasındaydı ve The Rolling Stones'un bir üyesiydi." açıklamasında bulundu.

Gelişme sonrası Elton John ve Glen Matlock sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Elton John, Twitter hesabından Watts için "Çok hüzünlü bir gün. Charlie Watts harika bir davulcuydu ve iyi bir dostluğu vardı. Aile fertleri Shirley, Seraphina ve Charlotte'a taziyelerimi bildiriyorum. Ve elbette The Rolling Stones için..." mesajını paylaştı.

Watts geçtiğimiz aylarda başarılı bir ameliyat geçirdi ancak sanatçının doktorları dinlenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
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