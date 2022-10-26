Samanyolu Haber /Gündem / The Times: Erdoğan'ın yardımlarıyla Putin asla yalnız kalmayacak /26 Ekim 2022 12:22

The Times: Erdoğan'ın yardımlarıyla Putin asla yalnız kalmayacak

İngiliz gazetesi The Times'da yayımlanan makalede 'Erdoğan, Putin'e olan sevgisi nedeniyle NATO'ya ihanet ediyor' denildi.

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini 28 ittifak üyesi ülke, parlamentolarında onayladı. Son olarak Macaristan Aralık'a kadar onay sürecini başlatacağını duyurdu. Türkiye'de henüz iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyeliğine ilişkin Meclis oylaması yapılmadı. Finlandiya heyeti dün Ankara'da Türk yetkililerle görüşme yaparken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un da önümüzdeki günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Batı medyasında Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine engel olduğunu ileri süren değerlendirmeler yapılıyor.

İngiltere merkezli The Times'ın dış politika yazarı Roger Boyes, son köşe yazısında Türkiye'nin tutumuna değinerek “Erdoğan, Putin'e olan sevgisi nedeniyle NATO'ya ihanet ediyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün aktardığına göre Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin desteği ve silah yardımıyla "Rusya'yı küçük düşürecek güce eriştiği"ni ileri süren Boyes, bu koşullarda NATO'nun genişleyerek ve bir arada durarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zayıflatabileceğini ama buna Türkiye'nin engel olduğunu iddia etti.

Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay sürecinin başlamadığını kaydeden Boyes, Erdoğan'ın Putin'e “pervasız bir şekilde övgüler yağdırdığı”, bu yolla Batı'nın savunma gücüne zarar verdiği yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek vermediğini hatırlatan yazar, Erdoğan'ın bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Erdoğan'ın ne zaman ABD'yi kızdırmak istese Rusya'dan hava savunma sistemi aldığını kaydeden Boyes, “Sonuçta Erdoğan'ın yardımlarıyla Putin asla yalnız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Yazıda, Erdoğan'ın Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz ortamında hazirandaki seçimleri kazanmak için Rusya'nın yardımını istediği yorumuna da yer verildi. Yazıda Putin'in Türkiye'yi Batı ittifakı için sürekli değişen ve güvenilmez bir müttefik haline getirmeye çalıştığı, Erdoğan iktidarda kaldığı sürece de bunu başaracağı savunuldu.
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