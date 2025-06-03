THK iflas ediyor: Yangın sezonunda yangın uçaklarını satışa çıkardı

Türkiye, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte yine orman yangını tehdidi altında. Ancak bu yıl bir fark var: 1986’dan bu yana yangın söndürme görevini sürdüren Türk Hava Kurumu (THK), filosundaki uçakları satmaya hazırlanıyor. Karar'dan Ercan Küçük'ün haberine göre, bu satış gerçekleşirse, THK yangınla mücadele sahnesinden çekilecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre üstelik bu, ilk deneme değil. Kurum, envanterinde bulunan 8 adet CL-215 model yangın söndürme uçağını elden çıkarmak için bu yıl üçüncü kez ihaleye çıkıyor. İki önceki ihalede, 2 milyar 862 milyon 552 bin TL ve 1 milyar 450 milyon TL bedelle açılan satışlara talip çıkmamıştı. Şimdi ise THK, 10-17 Haziran tarihleri arasında 1 milyar 470 milyon TL bedelle yeni bir ihale açtı.





İhalenin detayları arasında, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu da yer aldı. Rapora göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), THK uçaklarını tedarik etmek istemiş, ancak kayyum heyeti uçakların tek tek değil, paket halinde satılmasına karar vermiş. Ayrıca kurumun, yangın söndürme faaliyetlerini tamamen sonlandırma niyetinde olduğu ifade edildi. Bilirkişilerin ifadeleri şöyle:





“THK’nın yönetimsel olarak gelecekte bu faaliyet alanında devam etmeyi planlamadığı anlaşılmaktadır. Amfibik yangın uçaklarının dönüşümü için gerekli maddi kaynağa sahip olmamaları ve mevcut borçları nedeniyle satışın talep edildiği görülmektedir.”





“HURDA” DENİLEN UÇAKLAR UÇMAYA DEVAM EDİYORDU

Geçmişte kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden tartışmalarda, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının “hurda” olduğunu ve uçamayacağını öne sürmüştü. Ancak tepkiler üzerine THK, uçakların bakımını yaptırarak kullanıma hazır hale getirmişti. O dönem “Ateş Kuşları” olarak anılan uçaklar, yangınlara müdahalede görev almaya devam etmişti.





YERLİ UÇAK HAYALİ YARIM KALDI

THK yalnızca eldeki uçakları kullanmakla kalmadı; zamanında kendi uçaklarını üretmeyi de planlıyordu. Kurumun eski başkanlarından Osman Yıldırım, 2013 yılında yerli üretim uçakların deneme uçuşlarına başlayacağını duyurmuş, hedeflerinin beş yılda 100 uçak üretmek olduğunu açıklamıştı. Planlar tutmuş olsaydı, 2014’te yerli uçakların piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak o proje de hayata geçirilemedi.





SADECE BİR UÇAK EKLENDİ

Yangın sezonuna bu gelişmelerin gölgesinde girilirken, Tarım ve Orman Bakanı son bir yılda envantere yalnızca bir yangın söndürme uçağı eklendiğini açıkladı.