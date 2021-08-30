THK Kayyımı pilotların alacağını da ödememiş

AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki Kayyum Heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'nun (THK) geçtiğimiz yıl işten çıkardığı 11 yangın söndürme uçağı pilotlunun milyonlarca liralık alacağını ödemediği ortaya çıktı.





Söndürme uçağı pilotları, geçtiğimiz yıl THK yönetimiyle alacakları alabilmek için bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmada, işten çıkarılan pilotların maaşları, kıdem tazminatları ve avukatlık ücretlerinin yaklaşık 4 milyon TL’yi bulduğu belirtildi. THK ile anlaşan pilotlar, milyonlarca liralık alacaklarının dokuz eşit taksit halinde ödenmesini istedi. Pilotların talebini kabul eden THK, ilk iki taksidi ödedi ancak geriye kalan yedi taksiti bir yıldır ödemiyor. Bu yedi taksitin toplamı ise yaklaşık 3.5 milyon TL’yi buluyor.





PİLOTLAR DAVA AÇTI





Eski THK pilotları alacaklarını alabilmek için THK’ye dava da açtı. Ancak, borç batağındaki kuruma kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, “Taşınmazlar üzerinde fiili haciz ve muhafaza işlemleri yapılamayacağına, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları üzerine bloke/haciz tesis edilemeyeceğine” karar verdi.







Bu karar nedeniyle de işten atılan pilotlar, alacaklarını icra yoluyla da alamadı. BirGün’ün ulaştığı ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen eski THK yöneticileri ise kurumun daha da fazla borç batağına sürüklendiğini ifade ediyor. Eski yöneticiler, kayyum yönetimindeki THK’nin pilotların alacaklarını ödemediği her gün için binlerce lira faiz ödemek zorunda kalacağını, THK’nın bu parayı eninde sonunda işlenen faiz ücretiyle beraber pilotlara ödemek zorunda kalacağını belirtiyor.





SORULARA YANIT YOK





Ulaştığımız THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise “Pilotların alacakları neden ödenmiyor?” sorusuna yanıt vermedi. Aşçı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kurumun 1.5 milyar TL’si bankalara olmak üzere 200 milyon TL vergi ve SGK, 130 milyon TL de kıdem tazminatı ve piyasa borcu var. Kimse bu borç nasıl yapıldı kim yaptı bugüne kadar ne yapıldı diye sormuyor. Her şey yolunda, kurumun gelirleri düzenli ve bolmuş diye varsayılıyor.”

Öte yandan, yaklaşık üç yıldır THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın döndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.