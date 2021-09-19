Samanyolu Haber /Gündem / THK kayyumunun istifası 19 gündür kabul edilmiyor /19 Eylül 2021 10:12

THK kayyumunun istifası 19 gündür kabul edilmiyor

Orman yangınları sırasında düğüne giden ve THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı’nın istifası tam 19 gün kabul edilmiyor. Aşçı'nın istifanın neden kabul edilmediğine ilişkin de bir açıklama yapılmıyor.

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Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı’nın istifası günlerdir kabul edilmiyor.

Cenap Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi verdi. Aşçı’nın istifa dilekçesini mahkemeye vermesinin üzerinden tam 19 gün geçmesine rağmen mahkeme istifanın kabul edilip edilmediği yönünde hâlâ bir açıklama yapmadı.

LİNÇ KAMPANYASI DEMİŞTİ

Orman yangınlarında kullanılmayan söndürme uçakları ve skandal açıklamalarıyla tartışmalara neden olan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.”

ÇİFT MAAŞLI KAYYUM HEYETİ

Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyum Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyum Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.

ZİMMETTEN YARGILANIYOR

THK Kayyum Heyeti üyeliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini de yürüten Adnan Zengin hakkında da 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm büyüklüğündeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldığı açığa çıkmış. Zengin, “Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum” demişti.

ÜLKE YANARKEN DÜĞÜNE GİTMİŞTİ

Cenap Aşçı’nın geçtiğimiz aylardaki yangınları orman yangınları sırasında bir televizyon katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Aşçı’nın “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” ifadelerini kullanmasını büyük tepkilere neden olmuştu.
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