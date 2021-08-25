THK kayyumu milyonları zimmetine geçirmiş

İHTİYADİ TEDBİR KONULDU





580 KİŞİNİN HAKKI VAR





ÇİFT MAAŞLI KAYYUMLAR





Atatürk'ün kurduğu ve 2019 yılında kayyum atanan Türk Hava Kurumu’na (THK) ilişkin tartışmalar son bulmuyor. Orman yangınları sırasında söndürme uçaklarının kullanılmaması nedeniyle ülke gündemine oturan THK’de, çift maaşlı kayyum Adnan Zengin’in milyonlarca lira değerinde bir araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı açığa çıktı.THK Kayyum Heyeti üyeliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini de yürüten Zengin hakkında 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm büyüklüğündeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldı.BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yandaş sendika Memur-Sen'in Düzce Şubesi, 2006 yılında S.S. Memurkent Konut Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurdu. Aynı yıl kooperatife kayıtlı merkez Karahacımusa Mahallesi’ndeki birbirine sınır 11 adet taşınmaz ‘kooperatif üyelerine konut yapmak şartıyla’ TOKİ’ye senet düzenlenerek devredildi. Toplam 130 dönüm olan bu arsa üzerine TOKİ tarafından 588 daire ve sosyal donatılar inşa edildi. Ancak bu konut projesinde arazinin 2,5 dönümlük alanı kullanılmadı.Değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edilen 2,5 dönümlük bu araziyi de THK kayyumu Adnan Zengin’in aralarında bulunduğu yedi eski kooperatif yöneticisinin üzerlerine geçirdikleri iddiası ile 2019 yılında dava açıldı. “Zimmet” iddiasıyla Düzce 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde taşınan dava sürecinde arsanın üçüncü şahıslara satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydı üzerine ihtiyadi tedbir konulduğu öğrenildi.BirGün’ün ulaştığı THK kayyumu Adnan Zengin ise yargılandığını doğruladı. Zengin, “Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Aslı yok bunun. Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.Kooperatif tarafından yapılan açıklamada ise “2,5 dönüm büyüklüğündeki arazi sadece 7 kişiye kaldı. Bu kooperatifin 580 üyesi var ve bu arazide de 580 kişinin hakkı var. Dava kapsamında bilirkişi atandı ve araziye ilişkin tedbir kararı konuldu. Bu arazinin 580 kişiye verilmesi yönünde bir karar bekliyoruz. Bu yedi kişinin yaptığı usulsüzlüktür” denildi.Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyum Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyum Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.Öte yandan, yaklaşık üç yıldır THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.