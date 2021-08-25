Samanyolu Haber /Gündem / THK kayyumu milyonları zimmetine geçirmiş /25 Ağustos 2021 11:05

THK kayyumu milyonları zimmetine geçirmiş

Orman yangınlarında söndürme uçaklarının kullanılmamasıyla gündem olan THK'nin çift maaşlı kayyumu Adnan Zengin'in 5 milyon TL değerindeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı açığa çıktı.

SHABER3.COM

Atatürk'ün kurduğu ve 2019 yılında kayyum atanan Türk Hava Kurumu’na (THK) ilişkin tartışmalar son bulmuyor. Orman yangınları sırasında söndürme uçaklarının kullanılmaması nedeniyle ülke gündemine oturan THK’de, çift maaşlı kayyum Adnan Zengin’in milyonlarca lira değerinde bir araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı açığa çıktı.

THK Kayyum Heyeti üyeliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini de yürüten Zengin hakkında 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm büyüklüğündeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldı.

İHTİYADİ TEDBİR KONULDU

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yandaş sendika Memur-Sen'in Düzce Şubesi, 2006 yılında S.S. Memurkent Konut Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurdu. Aynı yıl kooperatife kayıtlı merkez Karahacımusa Mahallesi’ndeki birbirine sınır 11 adet taşınmaz ‘kooperatif üyelerine konut yapmak şartıyla’ TOKİ’ye senet düzenlenerek devredildi. Toplam 130 dönüm olan bu arsa üzerine TOKİ tarafından 588 daire ve sosyal donatılar inşa edildi. Ancak bu konut projesinde arazinin 2,5 dönümlük alanı kullanılmadı.

Değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edilen 2,5 dönümlük bu araziyi de THK kayyumu Adnan Zengin’in aralarında bulunduğu yedi eski kooperatif yöneticisinin üzerlerine geçirdikleri iddiası ile 2019 yılında dava açıldı. “Zimmet” iddiasıyla Düzce 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde taşınan dava sürecinde arsanın üçüncü şahıslara satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydı üzerine ihtiyadi tedbir konulduğu öğrenildi.

580 KİŞİNİN HAKKI VAR

BirGün’ün ulaştığı THK kayyumu Adnan Zengin ise yargılandığını doğruladı. Zengin, “Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Aslı yok bunun. Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada ise “2,5 dönüm büyüklüğündeki arazi sadece 7 kişiye kaldı. Bu kooperatifin 580 üyesi var ve bu arazide de 580 kişinin hakkı var. Dava kapsamında bilirkişi atandı ve araziye ilişkin tedbir kararı konuldu. Bu arazinin 580 kişiye verilmesi yönünde bir karar bekliyoruz. Bu yedi kişinin yaptığı usulsüzlüktür” denildi.

ÇİFT MAAŞLI KAYYUMLAR

Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyum Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyum Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.

Öte yandan, yaklaşık üç yıldır THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THK kayyumu milyonları zimmetine geçirmiş Sonraki Haber >>

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:55