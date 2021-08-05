THK uçakları için 4 milyon dolar bulamayan AKP'den, Somali'ye 30 milyon dolar hibe

Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.









Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYORTürk Hava Kurumuna (THK) ait yangın söndürme uçaklarının 4 milyon dolarlık bakımı yapılmadığı gerekçesiyle hangarda bekletilmesi gündemdeyken Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe yapılması kararı vatandaşların tepkilerine neden oldu.Twitter’da birçok vatandaş, tepkilerini dile getirdi. İşte onlardan bazıları:“Yangın söndürme uçağını bile Haluk Levent kiralıyor sen Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar hibe veriyorsun. Pes!”“Recep Tayyip Erdoğan yangın söndürme uçağı almak yerine Somali‘ye 30 milyon dolar hibe etmiş. Bu parayla tam 6 tane yangın söndürme uçağı alınabilirdi.”“Somali'den rica edelim bize yangın söndürme uçağı alsınlar.”“Borç içinde yüzen vatandaşlar, keşke biz de Somali’de doğsaydık diyecekler”“Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Somali'ye 30 milyon dolar hibe edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. THK'nın çürümeye bıraktığı yangın söndürme uçaklarının bakım maliyeti 4 milyon dolar. Twit bu kadar…”