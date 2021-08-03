Yatan THK uçaklarına ilginç sansür!

Türkiye’de 32 ilde 141 noktada çıkan yangınlara hükümetin geç ve yanlış müdahaleleri nedeniyle kayıplara tepkiler devam ediyor.
Öte yandan THK hangarlarındaki uçakların uydu görüntüleri Türkiye sunucularında sansürlendi.
THK’nin elinde bulunan uçakların Ankara Etimesgut’taki hangarda yattığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülere sansür gelmesi ardından Mansur Rüzgardelen adlı sosyal medya kullanıcısı Twitter’dan “Uyduya gerek yok. Yatıyorlar.” cümlesi ile THK’nın bekletilen uçaklarının fotoğrafını paylaştı