Samanyolu Haber /Gündem / THK Üniversitesi'nde büyük vurgun /06 Ocak 2023 16:46

THK Üniversitesi'nde büyük vurgun

CHP Milletvekili Başarır, 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan THK Üniversitesi'ne ait arazinin Ünsal Ban'ın rektörlüğü döneminde 7 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sedat Peker'in yayımladığı videonun ardından tutuklanan ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban hakkında "Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor" dedi.

Başarır, 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan THK Üniversitesi'ne ait arazinin Ünsal Ban'ın rektörlüğü dönemindeki 2015 yılında 7 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili mahkeme kararlarını paylaşan Başarır, şunları kaydetti:

“Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor. Sahte diploma iddiasından sonra şimdi de 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan üniversiteye ait Ankara’daki arazinin 2015 yılında 7 milyon TL gibi komik bir rakama satılması var. Bu, arazinin satışı değil arazinin peşkeş çekilmesidir.

Yapılan bu usulsüzlükler Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve arazinin üniversiteye geri verilmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca üçüncü şahıslara ait bağımsız bölüm tapularından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, ihalede yetkisiz ve temelde geçersiz işlem yapan, iradeyi fesata uğratan şahıslara yöneltilmesine karar verilmiştir. Peki bu iradeyi fesata uğratan şahıslar arasında kimler var; tabi ki en başta AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın eşi Ünsal Ban var.” 
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