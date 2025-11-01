Samanyolu Haber /Gündem / Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu /01 Kasım 2025 20:17

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu. Özer, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Özer'in odasında asılı halde bulunduğu bildirildi. Hakkında, 'örgüt kurma, yönetme, üye olma, 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığını aklama' suçlamaları bulunan Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki odasında ölü bulundu.

Hakkında, ‘örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçların hakkında 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer’in öldüğü belirlendi. Özer’in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı” nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.
