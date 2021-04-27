Samanyolu Haber /Gündem / Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı /27 Nisan 2021 08:46

Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı

Thodex soruşturmasında adliye çıkarılan 62 kişiden 34'ü savcılık sorgusu sonrasında, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmıştı.

SHABER3.COM

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç örgütü kurma” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
 
Şüphelilerden 22’si ise “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların tamamı... Sonraki Haber >>

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:21