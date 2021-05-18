Samanyolu Haber /Gündem / Thodex Soruşturması'nda önemli gelişme /18 Mayıs 2021 14:24

Thodex Soruşturması'nda önemli gelişme

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

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Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan iki şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve bir yazılımcısı olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu.

Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı. Thodex şirketinin yazılımcısı ise İstanbul Sarıyer'de yakalandı.

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında, şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer de aranıyor.
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