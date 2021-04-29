Samanyolu Haber /Gündem / Thodex soruşturmasında son gelişme /29 Nisan 2021 20:02

Thodex soruşturmasında son gelişme

Thodex soruşturmasında CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

SHABER3.COM

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu gözaltındaki 16 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarına olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST

Şüphelilerden 4'ü ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

62 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan 34 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı. 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti.




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