Samanyolu Haber /Gündem / Thodex soruşturmasında yeni gelişme /28 Nisan 2021 12:17

Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, emniyette sorgusu süren aralarında abi Gökhan Özer ve kız kardeş Serap Özer’in de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri alınmış ve şüphelilerden 6’sı tutuklama, 22’i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere Thodex’in işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son dönemde “promosyon" adı altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Ancak şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen görevleri yaptıklarını, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.

Arnavutluk’ta gizlendiği eve baskın yapılan ancak henüz yakalanamayan şüpheli Faruk Fatih Özer’in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yöntemleri konusunda daha ayrıntılı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

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