Samanyolu Haber /Ekonomi / Thodex soruşturmasında yeni gelişme /13 Eylül 2021 20:07

Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderen savcılık, kripto para borsası Binance’daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılmasını istedi.

SHABER3.COM

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Savcılık soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı.

BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesini istendi.

BİNANCE'DAKİ KRİPTO PARAYA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne 14 Temmuz'da bir yazı yazarak, kripto para borsası Binance'daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılmasını istedi.Ayrıca yazıda, şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulması da talep edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Thodex soruşturmasında yeni gelişme Sonraki Haber >>

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:26