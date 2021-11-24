Thodex’ten sonra bir kripto vurgunu daha: Bir gecede sıfırlandı

Kripto para borsaları bu kez de Hecoin vurgunu ile sarsıldı. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller Adası merkezli olarak kuruldu.





Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.





KRİPTO PARA FENOMENLERİ İLE DOLANDIRDILAR





Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren kripto para fenomenlerine reklam yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye ulaştı.





Şirket hesabına yüz binlerce dolar para gönderildi. Hecoin’in fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin’in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.





BİR GECEDE SIFIRLANDI





Kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta aksaklıklar baş gösterdi. Uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı.





Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfır seviyesine indi. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter’da şikâyetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin’in telefon uygulamaları kapandı.