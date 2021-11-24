Samanyolu Haber /Gündem / Thodex’ten sonra bir kripto vurgunu daha: Bir gecede sıfırlandı /24 Kasım 2021 13:33

Thodex’ten sonra bir kripto vurgunu daha: Bir gecede sıfırlandı

Türkiye’de 400 bin kullanıcıyı mağdur eden Thodex vurgunundan sonra yeni bir vurgun daha patlak verdi.

SHABER3.COM

Kripto para borsaları bu kez de Hecoin vurgunu ile sarsıldı. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller Adası merkezli olarak kuruldu.

Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.

KRİPTO PARA FENOMENLERİ İLE DOLANDIRDILAR

Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren kripto para fenomenlerine reklam yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye ulaştı.

Şirket hesabına yüz binlerce dolar para gönderildi. Hecoin’in fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin’in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.

BİR GECEDE SIFIRLANDI

Kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta aksaklıklar baş gösterdi. Uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı.

Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfır seviyesine indi. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter’da şikâyetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin’in telefon uygulamaları kapandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:48