Samanyolu Haber /Gündem / Thodex vurgunu neden unutuldu? /23 Kasım 2021 13:46

Thodex vurgunu neden unutuldu?

Yaklaşık 2 milyar dolarlık vurguna imza atan Thodex’in sahibi Fatih Özer sırra kadem bastı. Mağdurların avukatı, soruşturmada ilerleme olmadığını belirterek, "Mağdurlar her geçen gün umutlarını yitiriyor" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgunu dosyasında aylardır herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre  Özer, 21 Nisan’da ortaya çıkan vurgunda 400 bin civarındaki kişiyi dolandırdı. Yaklaşık 2 milyar dolar para ile 23 Nisan’da Arnavutluk’a kaçtı. O günden bu yana dek kendisinden haber alınamadı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vurgunun ardından Özer’in de aralarında olduğu 80 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

Bu operasyonlarda Özer’in ağabeyi ile ablasının da ifadeleri alındı. Özer için Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı çıkartıldı. AKP’li siyasetçiler ile yakın ilişki halinde olduğu iddia edilen Özer’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yer aldığı fotoğraf ise vurgundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Çete elebaşısı Sedat Peker, 10 Haziran’da paylaştığı tweet’ler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile oğlunun, Thodex’in yurtdışına giden paranın büyük kısmını aldığını iddia etti. Peker, ayrıca Thodex operasyonunun Soylu’ya yakın emniyet yöneticileri tarafından yönlendirildiğini da öne sürdü. Özer’in Arnavutluk’ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı iddiası gündemdeki yerini aldı. Birçok ünlüye şirketinin reklamlarında yer veren Özer’in ayrıca MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile "Hoppara" isimli bir şirket kurduğu da ortaya çıktı.

UMUTLAR YİTİYOR

Thodex mağdurlarının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, savcılığın soruşturmaya gizlilik kararı aldığını hatırlatarak, "Soruşturmada hiçbir ilerleme ve gelişme yok. Savcılık dışarıya da herhangi bir bilgi vermiyor. Şu anda süreç atıl bir biçimde bekliyor. Savcılık ya da devlet özel bir çalışma yapıyorsa da onu bilemiyoruz. Avukat olmamıza rağmen soruşturmayı dışarıdan takip etmekle yetiniyoruz" dedi. Thodex mağdurlarının günbegün umutlarını yitirdiklerini ifade eden Kılıç, "Bu adalete olan güveni de ciddi anlamda sarsıyor. Çok üzgünler ve ciddi kayıplara uğradıkları için de ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gözlemliyoruz. Fatih denen şahsın yakalanması çok önemli. Kritik bilgiler kendisinde. Ortadan kaybolan paraların ne olduğu, nereye gittiği bilgisi esas olarak Faruk Fatih Özer ele geçirilmeden öğrenilemeyecek" yorumunu yaptı.

İlerleme yok, yanıt alınamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Thodex’teki dolandırıcılığa ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine 5 aydır yanıt alamadığını açıkladı. 17 Haziran’da TBMM’ye, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin 22 Kasım tarihi itibariyle halen yanıtlanmadığını ifade eden Adıgüzel, şu açıklamayı yaptı: "Faruk Fatih Özer, elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına kaçtı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Buna rağmen, ‘bugün yarın yakalanır’ denilen şahıs aylardır yakalanamadı, sırra kadem bastı. Ortaya atılan iddialar ise bugüne kadar yanıtsız kaldı. Sayın Bakan’a sormak istiyorum. Özer’in yakalanması için Tosuncuk gibi teslim olmasını mı bekleyeceğiz? Hani yakalayıp getiriyordunuz? Ne oldu da bu kişi hâlâ yakalanamadı? Elinizi kolunuzu bağlayan ne?” Adıgüzel, Soylu’ya Özer’in kaçmadan bir hafta önce bakanlığa çağrıldığı iddiasını hatırlatmış ve “Bu doğruysa toplantı hangi bakanlıkta, kimlerle gerçekleştirilmiştir?" diye sormuştu.
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