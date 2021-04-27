Thodex vurgununda dikkat çeken ifadeler…

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 6’sı tutuklamaya sevk edilmiş, mahkeme tüm şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmalarına karar vermişti.





Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve adli kontrolle serbest bırakılan 6 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.





‘BİLMEDİĞİM BİR KONUDA BAŞKALARINI DOLANDIRMAM MÜMKÜN DEĞİL'





Thodex'te 2020 yılının Ağustos ayında işe başladığını ve insan kaynakları biriminde çalıştığını söyleyen şüphelilerden K.D. ifadesinde, “Sistemin belli bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işleme kapatılması bildiğim kadarıyla tamamen yazılım departmanının sorumluluğundadır. Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkışına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Şu an sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ilişkin de bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim. İşin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir” diyerek suçlamaları kabul etmedi.





İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ





Şüphelilerden E.Ş. de ifadesinde 2020 yılının Ekim ayında işe başladığını ve 6 Nisan 2021 tarihinde istifa ettiğini söyleyerek, “Benim şirketin işleyişi ve faaliyeti konusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bilgi sahibi değilim. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışıyla ilgili bilgim yok zira ben istifa vererek ayrıldıktan sonra benim bu şirketle bir ilişiğim kalmamıştır. Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktur. Müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterilere oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Güven Özer, Faruk Fatih Özer'in ağabeyidir. Şirkette kendisine ait oda var. Ancak şirket ile ilgili işlem yaptığına şahit olmadım. Herhangi bir örgüte üye değilim, kimseyi dolandırmadım” dedi.





‘BENİM DE HESABIM VAR ANCAK 50 TL BİLE YOKTUR'





Thodex'te sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını belirten Ş.S. ise, “Şirketin faaliyet konusu ile ilgili hiçbir yetkim yoktu. Benim de bu şirkette bir hesabım var ancak 50 TL bile yoktur. Aktif bir kripto para kullanıcısı değilim. Şirketin coin borsasında daha düşük değerse coin sattığına ilişkin bilgi sahibi değilim. Bize Faruk Fatih Özer sadece ekip olarak sistemin bakıma gireceği zamanı söyler, biz de bunu sosyal medyada duyurduk. Şirkette Kasım 2018 tarihinden bu yana çalışıyorum. Yapılan işlemleri ben göremiyorum. Erişim yetkim yok. Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim” şeklinde konuşarak kimseyi dolandırmadığını söyledi.





‘BENİM VE AİLEMİN DE HESAPLARIMIZ VARDI'





İnternetteki iş ilanından başvurarak 2019 yılının Haziran ayında işe başladığını söyleyen T.K.T., “Görevim iş geliştirme uzmanlığı idi. Şirketin faaliyetlerinin teknik kısmı, sisteme giriş ile ilgili bilgim yoktur. Benim ve ailemin de bu şirkette hesaplarımız vardı. Benim hiçbir şeyden haberim yoktur” ifadelerini kullandı.





‘BENİM DE BU ŞİRKETTE KRİPTO PARA HESABIM VARDI'





Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen A.K. ifadesinde, “Müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerekli olması halinde teknik kısma aktarılmasını sağlıyordum. Benim de bu şirkette kripto para hesabım vardı. 15 bin TL bakiyesi vardı. Ben de mağdurum. Şirketin sahibinin yurtdışına çıkışını haberlerden öğrendim. Ben bu şirketin sigortalı çalışanıyım. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır kullanıcılar doge coini çekemiyorlardı, şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30'da bize bildirildi, saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenilecek bir durum yoktu. Kaldı ki benim de burada kripto para hesabım vardı. Bu süre içerisinde hesabımdan para çekmedim. Hepimiz kurumsal çalışanız, şirkette kimseyle örgütsel bir bağım yoktur” dedi.





‘4 MİLYON ALT DOGE COİN DAĞITILACAĞINI SİTEDEN ÖĞRENDİK'





Şüphelilerden F.E. de suçlamaları kabul etmeyerek, “Bu şirketin teknik, finansal ya da yazılımsal kısmına herhangi bir konuda görevim bulunmamaktaydı. Müşterilerden gelen mailleri değerlendirip geri dönüş yapıyordum. Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin bilgi sahibi değilim. Buna ben Twitter'da rastladım. İçeriğine ilişkin bilgim yoktur. Şirkette işlem yapma yetkim yoktur. Biz şirketin web sitesi duyurularını takip ediyoruz. Müşterilere toplam 4 milyon alt doge coin dağıtılacağını da biz web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu tahmin ediyorum. Şirkette şüpheli bir işlem ile karşılaşmadım. Kimseyi dolandırmadım” ifadelerini kullandı.