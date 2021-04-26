Thodex vurgununda gözaltına alınan 62 kişiden 6 tutuklama talebi

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olan ve ülke gündemine bomba gibi düşen Thodex skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçmasının ardından şirketin Kadıköy'deki merkezine operasyon düzenlendi, şirketin hesapları bloke edildi ve Özer için de yakalama kararı çıkarıldı.





Bu durumun akabinde ise 62 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6'sı tutuklama 22 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 34 şüpheli ise serbest bırakıldı.



