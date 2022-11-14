Samanyolu Haber /Gündem / Thodex vurgununda yeni gelişme /14 Kasım 2022 13:37

Thodex vurgununda yeni gelişme

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 17 Kasım'a ertelendi

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti. Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
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