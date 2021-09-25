Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'e yönelik Arnavutluk'ta yeni gelişme /25 Eylül 2021 18:53

Thodex'e yönelik Arnavutluk'ta yeni gelişme

Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen E.H.’nin cezaevinden çıkarılarak ev hapsinde tutulması karar verildi.

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Arnavutluk’ta kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan Arnavutluk vatandaşı E.H. bugün mahkemeye çıkarıldı.

E.H. mahkemede yaptığı savunmasında firari Özer’i tanımadığını ve onunla hiç karşılaşmadığını iddia etti. Mahkeme, E.H.’nin yargılanma sürecinde ev hapsinde kalmasına hükmetti.

Kırmızı bültenle aranan Özer'e yardım ve yataklık etmekle suçlanan E.H.’nin, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka'nın yeğeni olması Arnavutluk medyasında geniş yer bulmuştu.
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