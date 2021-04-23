Samanyolu Haber /Ekonomi / Thodex'in ardından bir Bitcoin şirketi daha kapandı /23 Nisan 2021 23:02

Thodex'in ardından bir Bitcoin şirketi daha kapandı

Kripto para borsası Thodex'in kapanıp yöneticisinin ise yurt dışına gitmesi sonrasında Vebitcoin isimli Türk kripto para borsasının da finansal olarak zor durumda olduğu duyurularak faaliyetlerine son verdiği belirtildi.

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Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Thodex'in ardından Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurarak faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Vebitcoin'in internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız"



MASAK'TAN AÇIKLAMA

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.
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