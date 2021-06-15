Thodex'in firari patronu, kaçmadan önce hangi bakanlığa çağırıldı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “kara para aklama” soruşturması kapsamında aranan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçmadan önce İçişleri Bakanlığı’na çağrıldığı iddialarına benzer bir iddia da kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer için geldi.







“shiftdelete.net” internet sitesinin kurucusu Hakkı Alkan, Özer’in kaçmadan bir hafta önce 'bakanlığa' çağrılarak toplantı yapıldığını ileri sürdü. Thodex’in reklamlarında yer alan Hakkı Alkan, Özer’in yurtdışına kaçmasına ilişkin bir “YouTube” kanalında açıklamalar yaptı. Alkan, bir yıl önce bir ajans tarafından kendisine Thodex için reklam teklifi geldiğini aktararak Thodex vurgunundan ve Özer’in kaçmasından önce bir bakanlıktan kendisine bir “sinyal” geldiğini söyledi. Alkan, “Sinyal üzerine bakanlıktan Thodex’in kurucusu hakkında iletişim bilgisi talebinde bulundular bana. Tanışıklığım zaten yok. Bilgileri buldum, teslim ettim. Ondan sonra toplantıya çağırdılar. O hafta ne olduysa kaçtı gitti” dedi.





SORULAR YANITSIZ KALDI





Cumhuriyet'in haberinde "İddialarının detayını sormak için elektronik posta yoluyla “Hangi bakanlık sinyal alıp sizden Thodex’in iletişim bilgilerini istedi? Toplantıya nereye çağrıldı? Sizce kaçmasının nedeni ne idi? Siz Faruk Fatih Özer ile nasıl tanıştınız, reklam işinde nasıl anlaştınız” sorularını yönelttiğimiz Alkan, “Bahsettiğiniz konular hakkında daha fazla bilgim ve resmi belgeler elimde olmadığı için maalesef yardımcı olamayacağım” yanıtını verdi. “Faruk Fatih Özer kaçmadan önce hangi bakanlık tarafından toplantıya çağrıldı” sorusunu yinelememiz üzerine ise Alkan yanıt vermedi" denildi.





Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Özer, 20 Nisan 2021’de yurtdışına kaçtı. Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia ediliyor.