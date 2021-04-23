Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer , Sancaklı ile ortakmış

Toplam 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçarak Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Faruk Fatih Özer’in, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Özer ve Sancaklı ortaklığı ile kurulan Hoppara isimli şirketin amacı, “Ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı” olarak açıklandı.





Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in, beraberindeki 2 milyar dolarlık kripto para ile sırra kadem bastı. Özer’in 20 Nisan’da Arnavutluk Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından borsanın kullanıcıları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.





SANCAKLI İLE ORTAK





Faruk Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020’de Türkiye’de Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri isimli bir şirket daha kurduğu öğrenildi. Şirketin ticari sicil kayıtlarında ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme rastlandı. Buna göre, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın da Hoppara’nın ortağı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli şirketin kuruluş amacı, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına, “Ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı” şeklinde geçirildi.





SİYASİLER İLE FOTOĞRAF





Faruk Fatih Özer, Thodex’ten kullanıcıların paralarını çekememesi ve şikayet yağdırması üzerine sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sildi. Silinen fotoğraflar arasında Mert Sancaklı’nın da çok sayıda fotoğrafı olduğu bildirildi. Özer’in Instagram hesabında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yaptığı ziyaretin fotoğrafı olması da dikkati çekti.





MERT’E RANDEVU





Bakan Çavuşoğlu, Özer ile fotoğrafının sosyal medyada yayımlanmasının ardından bir açıklama yaparak Özer’i tanımadığını iddia etti. Çavuşoğlu, Özer’in, MHP Milletvekili Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ederek kendisini ziyaret ettiğini savundu.







