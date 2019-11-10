Thomas Cook'tan sonra bir İngiliz devi daha iflasını açıklamaya hazırlanıyor









Şirketten yapılan açıklamada, Mothercare’in İngiltere’deki 79 mağazasının kârlılık sorunu yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.





Bunun yanı sıra, şirketin mağazalarının kapatılması hâlinde 2 bin 500 kişinin işinden olacağı tahmin ediliyor.





Mothercare’in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın mart ayında toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı.





Şirketin, İngiltere’deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.





Türkiye'de de 10 şehirde 31 mağaza ile faaliyet gösteren Mothercare'in Türkiye operasyonunu sonlandıracağına dair haberler basına yansımıştı.





İngiltere’de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri, çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor.





İngiltere’de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver’in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında bulunuyor.