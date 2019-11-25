Samanyolu Haber /Ekonomi / Thomas Cook'un batışı turizme nasıl darbe vurdu? /25 Kasım 2019 13:58

Thomas Cook'un batışı turizme nasıl darbe vurdu?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook iflasının sektöre etkisinin 50-60 milyon dolar olduğunu öne sürerken, Türkiye Otelciler federasyonu Başkanı Osman Ayık, 200-250 milyon dolar olduğunu açıkladı.Turizm İstişare Kurulu ise bu rakamın 350 milyon euro olduğunu açıklamıştı.

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Turizm Güncel'de yer alan habere göre Osman Ayık, "200-250 milyon euro civarında sektörümüz bu iflastan etkilendi. Turizm ezberlerimiz bozuldu, güven bunalımı yaşadık. Bu iflas, bundan sonra iş modellerimizi değiştirme konusunda bir uyarı oldu. Alacaklar konusunda sigortalama sistemi üzerinde çalışmaya başladık" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook’un iflasının adından 1 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Türk otellerine 150 milyon euro civarında borcu olduğunu açıklayarak, "Çok endişeli rakamlar söyleniyor ama öyle değil. 350 milyon euro'lar konuşuluyor bunu doğru bulmuyorum. Hesaplarımıza göre 150 milyon euro civarında ödenmemiş bir faturası olacak, önlem olarak da bazı otellerin nakit akışında sıkıntı yaratabilir diye kredi destek paketi açıkladık biliyorsunuz" demişti.

Bakan Ersoy, ‘’Zaten batacağını biliyorlarmış. Daha önce iki kez batmayı denedi batamadı. Üçüncüde batmayı başardı.’’ ifadelerini kullanmıştı.
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