Samanyolu Haber /Ekonomi / Thomas Cook'un batışı Türkiye'de otelleri erken kapattırdı /20 Ekim 2019 11:10

Thomas Cook'un batışı Türkiye'de otelleri erken kapattırdı

İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook'un iflasının ardından özellikle Ege Bölgesi'ndeki bazı oteller bu yıl tesislerini erken kapatmak zorunda kaldı.

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178 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook iflasının yankıları sürüyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, Thomas Cook krizi nedeniyle bu yıl otellerini erken kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Thomas Cook'un iflası ile ilgili açıklamalarda bulunan ve çok ciddi bir krizin içinde olduklarını belirten Batum, “Çok basite alınacak bir kriz değil. Thomas Cook'un üç senedir sallantıda olduğunu biliniyordu ancak kimse bir şey demiyordu. GETOB olarak bizi en çok endişelendiren durum küçük oteller, orta çaplı işletmelerin buradan çıkacakları zararı nasıl telafi edecekleridir. Ayrıca kendi otelim için konuşmak gerekirse ocak ayının 6'sına kadar açık olacaktık ama aralıkta kapatacağız. Thomas Cook krizi yüzünden kapatmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.


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