Thomas Cook'un iflas etmesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas açıklamasının ardından Türkiye'de de şirket üzerinden rezervasyon ile gelen turistlerin geri dönüşünün sağlanması için çalışmalar başlatıldı.
Thomas Cook Türkiye'de ne kadar büyüktü?
Thomas Cook'un 2018 faaliyet raporuna göre, şirketin Türkiye'de 29 oteli bulunuyordu. 2018'de Türkiye gelirleri yüzde 70 artışla 347 milyon sterlin olmuştu.
Bu durum şirketten alacağı olan çok sayıda Türk işletmenin zor duruma düşmesi ve Türkiye’nin bir sonraki turizm sezonunun olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanabilir.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Türkiye’ye sezonda 700 bin civarı ziyaretçi getiren Thomas Cook’ın tasfiyesi, söz konusu ziyaretçilerin büyük kısmının kaybı riskini barındırıyor.
Tasfiyenin ardından Türk işletmelerin riskinin birkaç 100 milyon pound seviyesinde olduğu tahmin edilirken; Turizm Bakanlığı bu durumdan etkilenecek işletmelere kredi destek paketi getirileceğini açıkladı.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?
Buna karşın olası risklere dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri ise, Türkiye turizminin sadece bu sezonda değil, önümüzdeki sezonda da “derinden” etkilenebileceğine işaret ediyor.
Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesindeki otel ve hizmet sağlayıcıların Thomas Cook’tan önemli miktarda alacağı bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu” dedi ve ekledi:
“Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor.”
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, söz konusu gelişmenin özellikle Güney Ege ve Antalya otelleri için olumsuz etkileri olacağını belirtti. Buralara Thomas Cook'un charter uçuşları olduğunu; özellikle golf için gelen turistlerin Thomas Cook charter'larını kullandığına dikkat çeken Eresin, kış operasyonlarının da olumsuz etkileneceğine işaret etti.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada, “Kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme var. Özellikle Muğla, Dalaman, Fethiye’de. 30-40 odası var ve bu odaların tamamı için bu acente ile çalışıyor” dedi ve ekledi:
“Bu oteller arasında 100,000-200,000 pound alacağı olan otellerin olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum.”
Ayık, ayrıca Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye’nin yıllık 600-700 bin turist kaybı yaşayabileceğini söyledi.
Condor'dan açıklama
Öte yandan Thomas Cook'un iştiraki Alman Condor Havayolu şirketi ise uçuşlara devam ettiğini açıkladı. Şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada Condor'un likidite dar boğazını aşması için devlet garantili bir fon üzerinde çalışıldığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE BEŞ NOKTAYA UÇUYOR
Almanya’nın üçüncü büyük havayolu olan Condor, öncelikli olarak Antalya olmak üzere Türkiye’de toplam beş destinasyona uçuyor. Condor’un filosunda toplam 100 uçak bulunuyor. Bu arada Thomas Cook çatısı altında çalışan ve Türkiye’ye yapılan seyahatlerde Avrupa piyasasında önce gelen isimlerden biri olan Öger Tours’un da bilet satışlarını durdurduğu öğrenildi. Şirketin kurucusu Vural Öger, firmayı 2010 yılında 30 milyon Euro karşılığında Thomas Cook’a satmıştı.