Thomas Cook'un iflas etmesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Bu durum şirketten alacağı olan çok sayıda Türk işletmenin zor duruma düşmesi ve Türkiye’nin bir sonraki turizm sezonunun olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanabilir.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Türkiye’ye sezonda 700 bin civarı ziyaretçi getiren Thomas Cook’ın tasfiyesi, söz konusu ziyaretçilerin büyük kısmının kaybı riskini barındırıyor.

Tasfiyenin ardından Türk işletmelerin riskinin birkaç 100 milyon pound seviyesinde olduğu tahmin edilirken; Turizm Bakanlığı bu durumdan etkilenecek işletmelere kredi destek paketi getirileceğini açıkladı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?





Buna karşın olası risklere dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri ise, Türkiye turizminin sadece bu sezonda değil, önümüzdeki sezonda da “derinden” etkilenebileceğine işaret ediyor.





Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesindeki otel ve hizmet sağlayıcıların Thomas Cook’tan önemli miktarda alacağı bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu” dedi ve ekledi:





“Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor.”





Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, söz konusu gelişmenin özellikle Güney Ege ve Antalya otelleri için olumsuz etkileri olacağını belirtti. Buralara Thomas Cook'un charter uçuşları olduğunu; özellikle golf için gelen turistlerin Thomas Cook charter'larını kullandığına dikkat çeken Eresin, kış operasyonlarının da olumsuz etkileneceğine işaret etti.













Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada, “Kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme var. Özellikle Muğla, Dalaman, Fethiye’de. 30-40 odası var ve bu odaların tamamı için bu acente ile çalışıyor” dedi ve ekledi:





“Bu oteller arasında 100,000-200,000 pound alacağı olan otellerin olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum.”





Ayık, ayrıca Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye’nin yıllık 600-700 bin turist kaybı yaşayabileceğini söyledi.



