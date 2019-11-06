Samanyolu Haber /Gündem / THY Bilal'in arkadaşlarına emanet /06 Kasım 2019 13:19

THY Bilal'in arkadaşlarına emanet

Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan THY’nin yönetimindeki 80’e yakın ismin,Bilal Erdoğan'ın okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), Türk Hava Yolları'na adeta "damgasını" vurdu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, şirketin üst ve alt kademe yöneticilerinin büyük bir bölümü bu okuldan mezun olan isimlerden oluşuyor. 

AYCI DÖNEMİNDE HIZ KAZANDI

THY'deki kadrolaşma Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Mehmet İlker Aycı'nın 2015 yılında THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla hız kazandı. Aynı zamanda İcra Komitesi Başkanı olarak da görev yapan İlker Aycı döneminde, yönetim kurulundan, genel müdürlüklere, yurt dışı temsilciliklerden bölüm şefliklerine kadar birçok isim koltuğundan olurken, yeni gelen isimlerin Kartal AİHL'de okuyanlardan seçilmesi dikkat çekti.

ÖN PLANA ÇIKTILAR

Bilal Erdoğan gibi 1999'da mezun olan Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyesi olurken, yine aynı yıl mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY'de Genel Müdür Yardımcısı, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı pozisyonunda çalışıyor. 1993 mezunu Ogün Şanlıer de THY Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Basın Müşaviri Yahya Üstün, Reklam Müdürü Rafet Fatih Özgür de Kartal AİHL mezunu olarak ön plana çıkıyor


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