Samanyolu Haber /Gündem / THY bir ülkeye daha uçmaya başladı /21 Haziran 2020 20:42

THY bir ülkeye daha uçmaya başladı

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarına bir süre ara veren Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuşlarına başladığı ülkeler arasında Bosna Hersek'i de ekledi.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Normalleşme adımları kapsamında bugün başlayan Türkiye seferleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Vucko Saraybosna Gezi Rehberleri Derneği Başkanı Mirza Omerhodzic ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "THY, salgından önce Bosna Hersek'e haftada 20 uçuş gerçekleştiriyordu. Normalleşme süreci kapsamında bu uçuşlar haftada üç kez olacak" dedi.
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