THY bir ülkeye daha uçuşlara yeniden başlıyor

sol.org.tr'de yer alan habere göre İran, Türkiye ile askıya alınan uçuşların 7 Ekim'den itibaren sınırlı olarak yeniden başlayacağını duyurdu.





İran Sivil Havacılık Kurumu, Tahran ile İstanbul arasındaki uçuşların 7 Ekim'den itibaren sınırlı olarak yeniden başlayacağını duyurdu.





İran Sivil Havacılık Kurumu 3 gün önce yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı önlemler kapsamında İran'dan Türkiye'ye giden tüm yerli havayollarının ve Türk havayollarının uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise İran ile Türkiye arasında günde iki sefer yapılacak şekilde uçuşların yeniden başlayacağı belirtildi.





İran Sivil Havacılık Kurumu'nun halkla ilişkiler açıklamasına göre, bu kurumun başkanı Turec Dehgani Zengene, "'İran Sivil Havacılık Kurumu ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve ruhsatların verilmesi ile İran-Türkiye uçuşları kısıtlı olarak yapılacaktır" dedi.





İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ise "Açıklanan sağlık protokollerine tam uyumlu olarak, İran havayollarından birisi tarafından günde bir uçuş ve ayrıca Türk Hava Yolları tarafından günlük bir uçuş gerçekleştirilecek, Aslında günde iki uçuş İran ve Türk havayolları tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.





Dehgani Zengene, "Bu seferler bazı yaptırımları kırmak, bilet fiyatlarını düşük tutmak ve yolculara yardımcı olmak için düzenlendi" diye belirtti.





Sivil Havacılık Kurumu Başkanı, "Türk uçuşları tüm sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleştiriliyor" diye ekledi.