THY dokuz ülkeye seferlerini durdurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, korona virüsü nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya seferlerin durdurulduğunu açıkladı.







Bakan Turhan’ın yaptığı açıklamalardan başlıklar şöyle:





DEZENFEKTE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR: Yüksek Hızlı Trenler ve konvansiyonel trenler, Marmaray hattı gibi toplu taşıma araçlarında gerekli dezenfekte işlemleri yapılmakta. sıkça temas edilen yerler dezenfekte edilmektedir. Aynı şekilde otobüs firmaları ve duraklarında da işletmelere her türlü tedbirleri almaları için talimatlandırdık. Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk. Ana hat ve bölgesel trenlerde ilave vagonlar koyuyoruz. Böylece 14 bin 500 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk.





DOKUZ ÜLKEYE DAHA SEFERLER DURDU: Korona virüsü nedeniyle 3 Şubat tarihinden itibaren Çin, 23 Şubat’tan itibaren İran, 29 Şubat’tan itibaren İtalya, Irak ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler yarın sabah saat 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla ileri veya geri alınabilir. Sahil sıhhiye tarafından verilen geminin ülkeye girişinde sorun olmadığına dair gösterilen belge düzenlenmeden hiçbir temasa müsaade edilmemektedir. Liman Başkanlığı’mızda çalışan personelimize tedbirler konusunda bilgi verilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda, Tayland, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur limanlarına uğrak yapması ya da bu ülke vatandaşlarının gemiye katılımının tespit edilmesi halinde Türkiye işlemleri yürütmektedir.





PANİK HAVASINA GEREK YOK: 23 Şubat’ta ülkemiz ve İran arasındaki tüm kara ve demiryolu geçişleri durdurulmuştu. Ticaretin aksamaması için İran üzerinden yapılan karayolu taşımasını Gürcistan’a kaydırdık. Gürcistan üzerinden nakliyelerin yapılmasına devam edilmesini sağlıyoruz. Demiryolu taşımacılığında ise 23 Şubat’ta yük ve yolcu taşımacılığını İran’la kapattık. Bu yolun faaliyete geçmesine kadar İran’a geçecek yüklerin Bakü-Tiflis hattına kayma ihtimaline karşılık TCDD A.Ş.’nin gerekli çalışmaları yaparak ek seferler koymasını sağladık. Herkesin sakin, soğukkanlı, panik havasına girilmeden ama bir o kadar da tedbirleri uygulamasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.