Samanyolu Haber /Gündem / THY eski Başkanı konuştu /13 Ocak 2020 20:21

THY eski Başkanı konuştu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu eski başkanı Hamdi Topçu, gazeteci Kemal Öztürk’e konuştu. Üçüncü Havalimanı yapılmadan önce, Atatürk Havalimanı’na ek bir pist ve terminal yapılmasını önerdiğini anlatan Topçu, bu sayede 2028 yılına kadar hava trafiğinin rahatlayacağını öngördüklerini söyledi. Topçu, “Bu sayede 3. Hava limanı yeri daha iyi tartışılaşabilirdi.” dedi.

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BİR PİST EKLENSE, ATATÜRK HAVALİMA’NI 2030’A KADAR GÖTÜRÜRDÜ

Hamdi Topçu, yeni hava limanının biraz aceleye geldiğini, yeterince tartışılmadığını anlattı. Eline ulaşan uzman raporlarına göre, şuanda yeni havalimanının tam randımanlı çalışmasına engel konuları da tek tek sıraladı röportajda. Topçu, “Atatürk Havalimanı’nın yoğunluğunu azaltmak için bir pist yapılmasını önerdim. Binali bey itiraz etti.‘Zaten yeni havalimanı yapacağız. Yamalı bohça gibi buraya pist koymanın anlamı ne’ dedi. 

İnceleme yaptırdık. Dünya Ticaret merkezi tarafına pist yapılabiliyordu. O pist yapılsaydı Atatürk Havalimanı’nı 2030’a kadar götürebilirdi.” ifadelerini kullandı.

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