THY EuroLeague'de ilk finalist Türkiye'den

THY EuroLeague Final-four ilk maçında Anadolu Efes ve CSKA Moskova karşı karşıya geldi.





Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes maçın ilk bölümde savunmada rakibine karşı dirençli bir oyun ortaya koydu.





Karşılaşmanın ilk periyodunda Rodrigue Beaubois ve Vasilije Micic’in 3 sayılık isabetleriyle skor 11-19’a gelirken ilk periyodun bitimine 4 dakika kala CSKA Moskova mola aldı.





EuroLeague’de normal sezon MVP’si seçilen Vasilije Micic, ilk periyotta 7 sayı ve 4 asist kaydederken Anadolu Efes çeyreği 10 sayı farkla 15-25 önde kapattı





LARKIN DEVREDE





İlk periyodun son bölümünde oyuna dahil olan Shane Larkin, ikinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyarken Micic’in de bulduğu üç sayılık isabetlerle fark 16’ya çıktı. Etkili oyunu sürdüren Anadolu Efes, devreyi 37-49 önde tamamladı.





EFES FARKI ARTIRDI





Maçın ikinci yarısında savunmada etkili olan Anadolu Efes, bulduğu basketlerle farkı 20’ye kadar çıkarttı. Üçüncü periyodun son bölümün de ise iyi bir ritim yakalayan CSKA Moskova, farkı azaltırken çeyrek, Anadolu Efes’in 16 sayı üstünlüğüyle tamamlandı.





CSKA FARKI KAPATTI





Son periyoda iyi başlayan CSKA Moskova, farkı 10 sayıya kadar indirdi. CSKA’nın faul hakkını erken doldurmasıyla çizgiye gelen Anadolu Efes, bitime 6 dakika kala 12 sayılık farkı korumayı başardı. Dördüncü çeyreğin son 5 dakikasında karşılıklı basketler gelirken CSKA Moskova, farkı tek hanelere indirdi.





Maçın bitimine 4 buçuk dakika kala takımı kısaltan Anadolu Efes, Larkin’in top kaybı sonrasında bulduğu basket faulle farkı beşe indirdi.





Bitime 3 dakika kala CSKA Moskova farkı 3’e indirse de Rodrigue Beaubois farkı tekrar 5’e çıkarttı.





Maçın son 1 dakikasında 1 sayı üstünlüğü olan Anadolu Efes, aldığı hücum ribauntlarını değerlendiremedi. Sonrasında CSKA Moskova’nın hücumunu iyi savunan Anadolu Efes, Larkin’in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 2’ye çıkarttı. Maçın son topunu kullanan CSKA Moskova, isabet bulamadı ve Anadolu Efes finale yükseldi.





1.Periyot: 15-25





2.Periyot: 37-49





3.Periyot: 55-71



